نصائح غذائية للاستفادة من صوم رمضان

نستعد خلال لاستقبال شهر رمضان، ومن أجل مزيد الاستمتاع بفوائد الشهر الفضيل على النفس والجسد،عليك اتباع تلك النصائح من جيهان الدمرداش أخصائية تغذية وسمنة:- اشرب ما لا يقل عن ٣ لتر من الماء موزعة على اليوم، وينصح بإضافه الليمون إليها.- الإكثار من تناول الخضراوات الورقية في صورة طبق السلطة المكون من الخس والشبت والبقدونس والبصل‏ ‏الأخضر‏ والكرفس والجرجير، فهى تساعد علي إخراج الماء وتقليل نسبه الملح في الأطعمة الدسمة.- عدم‏ ‏شرب‏ ‏مياه‏ ‏غازية‏ حتى‏ ‏لا‏ ‏تساعد‏ ‏على‏ ‏احتباس‏ ‏الماء‏ ‏بالجسم‏ لاحتوائها‏ ‏على‏ ‏بيكربونات‏ ‏الصوديوم‏.- تناول عصير الليمون ومشروبات منظفه للأمعاء تغسل البكتيريا وتسهل الهضم أهمها كوب من عصير الليمون دون سكر أو مغلي الزنجبيل والقرنفل الدافئ، أو كركديه أو عصير البرتقال أو مغلي البقدونس ويفضل أكل الكنتالوب والموز والبطيخ والبرتقال لاحتوائهم على البوتاسيوم.- شرب الشاى الأخضر، فهو طارد للسموم، يسهيل عملية الهضم ويقلل من امتصاص الدهون.