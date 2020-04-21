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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 وفاة و2080 إصابة بكورونا في الكويت

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:58 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11 وفاة، وتسجيل 85 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2080 حالة.

وأوضح السند - في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة الكويتية - أن حالة الوفاة العاشرة لمقيم من الجنسية البنجالية، يبلغ من العمر 59 عاما، والحالة الحادية عشرة لمقيم من الجنسية الصومالية يبلغ من العمر 63 عاما، وكلاهما كان يتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة.

وأضاف أنه بالنسبة لحالات الإصابة المرتبطة بالسفر إلى الخارج، فقد بلغت 7 حالات، تضمنت 4 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى قطر، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى البحرين.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات المخالطة، بلغ عددها 72 حالة تضمنت، 6 حالات لمواطنين كويتيين، و37 مقيما من الجنسية الهندية، و8 مقيمين من الجنسية المصرية، و8 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، 5 مقيمين من الجنسية السورية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين اثنين من الجنسية الايرانية، ومقيم من الجنسية الفسطينية، ومقيم من الجنسية البرتغالية، إضافة إلى 6 حالات تحت قيد التقصي الوبائي، تضمنت 4 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم باكستاني وأخرى لمقيم أردني.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة، بلغ خلال 46 حالة، بواقع 26 حالة مستقرة و20 حالة حرجة.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية، واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس "كورونا".

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