إحالة ربة منزل وعاطلين سرقوا تاكسي في الوايلي للجنح

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة ربة منزل وشخصين آخرين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة السيارات عن طريق الإكراه.كان قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا من سائق "تاكسي" يفيد أنه عقب توصيل ربة منزل وسيره بمنطقة شارع رمسيس طلبت منه التوقف، واستقل السيارة معهما أحد الأشخاص وطلبا منه التوجه لشارع آخر وفور وصولهم، فوجئ بشخصين آخرين قاما بالتعدى عليه وتهديده بأسلحة بيضاء، واستوليا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. ح"، ربة منزل، و"ع. ط"، مسجل شقي خطر، و"ج. م"، عاطل.وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وباستجوابهم اعترفوا باستدراج المجني عليه عن طريق ربة منزل وسرقته وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.