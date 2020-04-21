العثور على رضيع ملقى عاريا فى كيس بالشرقية

عثر أهالي قرية بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى عاريا في الطريق، اليوم الثلاثاء.و تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بسماع الأهالى بقرية كفر قريش بمركز منيا القمح لصوت بكاء طفل رضيع، وبالبحث عن مصدر الصوت تبين أنه لطفل رضيع ملقى على الأرض وعاري الجسد، على كيس بلاستيك، بطرف منطقة زراعية بالقرية.وتم أخذه من قبل بعض الاهالي وإحضار ملابس لوقايته من البرد، وإبلاغ الأجهزة الأمنية والتى انتقلت إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الطفل، ويجري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.