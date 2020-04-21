استشارى أوبئة بـ«الصحة العالمية»: 20 لقاحًا لعلاج كورونا قيد التجربة

كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 20 لقاحًا قيد التجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أن الوصول إلى لقاح لمرض ما يستغرق وقتًا، لكن نتيجة احتياج العالم إلى لقاح فهناك ضغط على المراكز البحثية لسرعة الوصول إلى اللقاح وقد يستغرق الأمر سنة.وأضاف الخولي، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية ليس له تأثير كبير على كورونا، ولكنه قد يؤثر في تقليل الإصابة بنزلات البرد العادية، وبهذا نقلل الضغط على الأجهزة الطبية.وكشف استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عن أنه كانت هناك توقعات بتعرض العالم لجائحة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، منوهًا بأن أزمة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتقاله.