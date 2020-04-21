أمريكا تسجل أعلى نسبة تسمم.. والسبب كورونا

بسبب الهلع والذعر من انتشار وانتقال فيروس كورونا، لجأ الكثير من المواطنين فى محتلف العالم للاعتماد على الوسيلة المقنعة الوحيدة لتفادى الإصابة بالفيروس القاتل، وهى استخدام المواد المنظفة وأدوات التعقيم.ولكن الإكثار من استخدام تلك الوسائل له أضرار وآثار جانبيه أخرى، بالرغم من أنها وسيلة من وسائل الحماية من فيروس كورونا القاتل.وارتفعت نسبه الاتصالات بمراكز معالجة حالات التسمم، فى الولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابات تتعلق بمساحيق التنظيف، ومواد التعقيم، ولا سيما ماء الجافيل والجل المطهر.ووفقا للإحصائيات الواردة في تقرير أعدته المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فقد زادت الاتصالات المتعلقة بحالات التسمم الكيماوي هذه بنسبة 20 في المئة.وتلقت مراكز معالجة حالات التسمم 45550 اتصالا مرتبطا بإصابات بمساحيق التنظيف ومواد التعقيم بين يناير ومارس الماضيين، مقابل 37822 في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لمراكز مراقبة الأمراض التى أكدت أن هذا الارتفاع ارتبط بتفشي وباء "كوفيد-19".ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد تضاعف عدد الاتصالات المتعلقة بحالات تنشق مواد مطهرة، 40 في المئة منها يتعلق بأطفال دون سن الخامسة.وأورد معدو التقرير مثالين عن هذه الحالات، أحدهما يتعلق بسيدة سمعت عبر الأخبار أنه ينبغي غسل الفاكهة والخضار بعد شرائه فملأت حوض غسل الصحون في المطبخ بالمياه الساخنة وأضافت إليها الخل و10 في المئة من ماء الجافيل، فأثار مزيج الخل وماء الجافيل تفاعلا كيميائيا تسبب بسعال حاد لدى المرأة، فاتصلت بالطوارئ ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف حيث تحسن تنفسها من خلال الأكسجين وتوسيع الشعاب الهوائية.أما الحالة الثانية فتتعلق بطفلة دون الخامسة شربت الجل المطهر المصنوع من الإيثانول من زجاجة تحوي ليترين، فأصيبت بالدوار ووقعت وأصيب رأسها.ولم يحدد التقرير أو يذكر ما إذا تسببت حالات التسمم هذه بعدد من الوفيات أم لا.