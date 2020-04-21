رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول إيراني: احتمال كبير لحدوث ذروة تفشٍ ثانية وثالثة لكورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:57 ص
وزير الصحة الإيراني
وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي
وكالات
طباعة
قال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي اليوم الثلاثاء إن هناك احتمالا "كبيرا جدا" لحدوث ذروة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة، حتى في الدول التي تعتبر أفضل نسبيا من حيث الإصابات المسجلة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول "ابتداء من اليوم، سيتم رفع الحظر المفروض على حركة المرور بين المحافظات، وهذا لأسباب اقتصادية، ولكن يجب أن نظل ملتزمين تماما بشعار ابق في المنزل".

وأضاف أن "إمكانية حدوث ذروة تفشٍ لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة كبيرة جدا، حتى في الدول التي تعتبر سليمة نسبيا".

وأكد أنه "ينبغي على الشعوب التعايش مع الظروف التي يفرضها الوباء حتى إشعار آخر، بما في ذلك الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية، والنظافة الشخصية، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، حتى يتم صنع اللقاح والدواء لهذا الفيروس".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيران سجلت 5209 حالات وفاة، إلى جانب 83 ألفا و505 حالات إصابة بالفيروس.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: من غير الممكن تحديد مصدر كورونا حاليًا

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان