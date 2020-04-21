مسؤول إيراني: احتمال كبير لحدوث ذروة تفشٍ ثانية وثالثة لكورونا

قال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي اليوم الثلاثاء إن هناك احتمالا "كبيرا جدا" لحدوث ذروة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة، حتى في الدول التي تعتبر أفضل نسبيا من حيث الإصابات المسجلة.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول "ابتداء من اليوم، سيتم رفع الحظر المفروض على حركة المرور بين المحافظات، وهذا لأسباب اقتصادية، ولكن يجب أن نظل ملتزمين تماما بشعار ابق في المنزل".وأضاف أن "إمكانية حدوث ذروة تفشٍ لفيروس كورونا في العالم لمرة ثانية وثالثة كبيرة جدا، حتى في الدول التي تعتبر سليمة نسبيا".وأكد أنه "ينبغي على الشعوب التعايش مع الظروف التي يفرضها الوباء حتى إشعار آخر، بما في ذلك الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية، والنظافة الشخصية، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، حتى يتم صنع اللقاح والدواء لهذا الفيروس".وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيران سجلت 5209 حالات وفاة، إلى جانب 83 ألفا و505 حالات إصابة بالفيروس.