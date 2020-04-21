التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على «أمن مدينتي»

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحريات حول واقعة اتهام 4 أشخاص بالاعتداء على أفراد الأمن في مدينتي، حيث اعترضوا على قيامهم بالقيادة الخطرة داخل أحد الباركات، بشكل يعرض حياة السكان للخطر.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا يفيد بأن 4 أشخاص صدموا فردي أمن مكفلين بحراسة أحد الباركات بمدينتي، لاعتراضهما على قيامهم بالقيادة الخطرة داخل أحد الباركات، بشكل يعرض حياة السكان للخطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتحديد هوية المتهمين.وبعمل الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.