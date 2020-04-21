الفلبين تسجل 140 إصابة جديدة و9 وفيات بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة إصابة جديدة بالمرض.وقالت الوزارة - في نشرة - إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 437 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 6599 حالة لكن 41 مريضًا آخرين تعافوا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 654 حالة.