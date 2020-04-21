محافظ الدقهلية يشدد على الموظفين بضرورة حسن استقبال المواطنين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على حسن معاملة المواطنين الوافدين لقضاء مصالحهم من ادارات الديوان العام، مشيرا إلى أننا جميعا كمسئولين فى مواقعنا كل فى دائرة اختصاصه الإنما جئنا من لأجل خدمة المواطن.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم مع مديرى الادرات بمكتب المحافظ والمديرين والعاملين بإدارات الامن والاتصال السياسى والاعلام والعلاقات العامة وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، منال الغندور السكرتير المساعد.وأكد المحافظ ان ادارة الامن هى اول من يستقبل المواطنين المترددين على ديوان عام المحافظة وعليهم مقابلة المواطن بشكل لائق وعليهم تنفيذ الاجراءات الامنية المتبعة والتى تتمثل فى تحقق من شخصية الوافد من خلال بطاقته الشخصية ويتكفل أحد أفراد الأمن أن يصطحبه إلى مقر الإدارة التى يقصدها.وأشار المحافظ أن العمل بهذا النظام سيستمر حتى يتم افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة قريبا لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم وفحصها مع الجهات المختصة، ووجه المحافظ لجميع افراد العمل بكافه الادارات داخل الديوان ان يبذلوا كل الجهد من اجل ان يحصل المواطن على الخدمه التى يطلبها ما دامت تتسق مع القوانين والقواعد المنظمة، مشيرا إلى أنه لابد وان يتسم التعامل مع المواطن بالابتسامه والاحترام.وحذر محافظ الدقهلية من مقابلة أي من المسئولين مهما كان موقعه للمواطنين بصورة غير لائقة.