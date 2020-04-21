«صحة فلسطين» تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضى الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.ونعت الكَيلة خلال البيان اليومى حول كورونا، السيدة التي توفيت بفيروس كورونا مساء أمس في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المتوفيّة تبلغ من العمر 57 عامًا، وهي الحالة الثانية بالقدس، والرابعة في فلسطين.وأوضحت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا في فلسطين بلغ 461 اصابة في كافة المحافظات، منها 390 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين في فلسطين 69 حالة.وأكدت الوزيرة أن نسبة العمال المصابين بفيروس كورونا هي 75% من إجمالي الحالات المسجلة في فلسطين.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن جميع الحالات في مراكز العزل والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المركزة، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.