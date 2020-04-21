«ملف النظافة» يطيح برئيس قرية في قنا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلغاء التكليف الصادر لرئيس قرية الجبلاو، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإحالته للتحقيق مع عودتة الى جهة عمله الأصلية.قال الداودي إن قرار الإقالة جاء بعدما تلاحظ وجود تراكمات للمخلفات والقمامة بعدد من شوارع قرية الجبلاو خلال الجولة التي أجراها الأحد الماضي للقرية، إضافة إلى ضعف مستوى أداؤه في العمل وعدم تفاعله مع شكاوى المواطنين بالقرية.أكد محافظ قنا، في بيان الثلاثاء، أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات او تقصير في أداء العمل وأنه يولي ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا ومن غير المقبول وجود أي قمامة في المدن والقرى أو تقصير في حق المواطن.