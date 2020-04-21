أدنوك تخفض إمدادات الخام للمشترين في مايو

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض الإمدادات من خاماتها الأربع في مايو.وقال المصدران استنادا لخطاب أرسلته أدنوك للمشترين اليوم إن الشركة ستخفض إمدادات خامي مربان وزاكوم العلوي بنسبة 15 % في مايو وإمدادات خام داس وأم اللولو بنسبة خمسة بالمئة خلال الشهر ذاته.ولم يتسن الاتصال على الفور بأدنوك للحصول على تعقيب.