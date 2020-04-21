الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن آلية الإفراج بالمسار الأخضر

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 15 لسنة 2020، بشأن تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر على عملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد فى حال تطبيق اتفاقية تفصيلية والاكتفاء بمعاينتها للتحقق من دلالة المنشأ وسرعة إنهاء الإجراءات مع مراعاة قواعد المنشأ للاتفاقيات التى لا تتطلب وجود دلالة منشأ.وتضمن المنشور الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن يطبق نظام الإفراج بالمسار الأخضر على رسائل عملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد في حال تطبيق اتفاقية تفصيلية والاكتفاء بمعاينتها للتحقق من دلالة المنشأ ومراعاة سرعة إنهاء الإجراءات مع مراعاة قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحقة باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي لا تتطلب وجود دلالة منشأ كشرط لتطبيق المعاملة التفضيلية بل يكتفي بالدلالة المستندية للمنشأ ويطبق على اتفاقيات مصر مع كل من "الاتحاد الأوروبي- تركيا- أغادير-الافتا".