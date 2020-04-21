تحرك برلماني لمواجهة بيع منتجات وهمية تخص كورونا

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن بيع منتجات وهمية تخص الكشف والعلاج من فيروس كورونا عبر منصات التواصل.وأكدت النائبة أن هناك بعض الشركات التي حاولت استغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق أرباح بالنصب على المواطنين، مستغلة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى هذه المنصات شهدت عمليات ترويج لأدوية وهمية للفيروس، وأيضًا أجهزة ادّعت أنها كواشف سريعة للإصابة به من عدمها.وقالت النائبة: «ادّعت هذه الشركات أن أجهزتها غير معلومة الهوية أو الفاعلية وأيضا، غير المرخصة، يمكنها إجراء تحليل الإصابة بالفيروس خلال دقائق، على العكس تماما من الأبحاث الدولية التي لم تكتشف طريقة يمكنها كشف الإصابة خلال هذه المدة القصيرة حتى الآن.وطالبت بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تفعيل الرقابة على السوق ومنع استغلال أزمة الفيروس في النصب على المواطنين، بجانب التأكد من وجود تراخيص لأي منتجات يتم ترويجها وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.