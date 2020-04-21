الشرطة التركية تضرب سيدة ليبية في إسطنبول (فيديو)

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اعتدت قوات الشرطة التركية، مساء الإثنين، بالضرب على امرأة ليبية، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من الليبيين العالقين بتركيا أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، للمطالبة بترحيلهم وإعادتهم إلى ليبيا.وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة التركية بزيهم الرسمي يحاصرون امرأة ليبية ويعتدون عليها بالهراوات، حيث انهالوا عليها بالضرب واللكمات، في مشهد استفز الليبيين الحاضرين الذين تدخلوا لحمايتها.وندد الليبيون باستخدام العنف والقوّة، وبالطريقة الهمجية التي تعاملت بها معهم قوات الأمن التركية أمام سفارة بلادهم، وهتفوا "ليبيا.. ليبيا"، وفقًا لما نقلته "العربية نت".وتجمع عشرات الليبيين العالقين في تركيا، أمس الإثنين، أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، احتجاجًا على عدم إجلائهم لبلادهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية على الأراضي التركية، وعدم تجاوب موظفي السفارة مع مطالبهم.