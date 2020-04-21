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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تضرب سيدة ليبية في إسطنبول (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:24 ص
إسطنبول
إسطنبول
مروة عنبر
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اعتدت قوات الشرطة التركية، مساء الإثنين، بالضرب على امرأة ليبية، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من الليبيين العالقين بتركيا أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، للمطالبة بترحيلهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة التركية بزيهم الرسمي يحاصرون امرأة ليبية ويعتدون عليها بالهراوات، حيث انهالوا عليها بالضرب واللكمات، في مشهد استفز الليبيين الحاضرين الذين تدخلوا لحمايتها.

وندد الليبيون باستخدام العنف والقوّة، وبالطريقة الهمجية التي تعاملت بها معهم قوات الأمن التركية أمام سفارة بلادهم، وهتفوا "ليبيا.. ليبيا"، وفقًا لما نقلته "العربية نت".

وتجمع عشرات الليبيين العالقين في تركيا، أمس الإثنين، أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، احتجاجًا على عدم إجلائهم لبلادهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية على الأراضي التركية، وعدم تجاوب موظفي السفارة مع مطالبهم.
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