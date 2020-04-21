مقتل وإصابة 4 من «الحشد الشعبي» جنوب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة أربعة عناصر من "الحشد الشعبي" جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل.وقالت الخلية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة للفوج "36 بالحشد الشعبي" في منطقة "اللزاكة" جنوبي مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجراح.وفي سياق متصل، أصيب أحد أفراد قوة طوارئ ديالي، بإطلاق نار من قبل منتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "الكاطون" في محافظة ديالي.