القوات التركية تفصل قتالًا مسلحًا بين مرتزقتها بالحكسة

ما زالت الاشتباكات المسلحة العنيفة مستمرة بين الجماعات الموالية لتركيا فى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى، وتدخلت القوات التركية وأجبرت الفصائل المتقاتلة على إيقاف الاشتباكات، وسط استمرار التوتر بوتيرة متصاعدة في عموم المدينة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، في أحياء مدينة رأس العين سري كانيية بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليان لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.وأفاد المرصد السوري بأن فصائل لواء "القعقاع" والفرقة "عشرين" اشتركتا في هذه الاشتباكات، ولقى عنصرين من فرقة "المعتصم" مصرعهما وأصيب أخرون، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى في بقية الفصائل.وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.