اعتماد برنامج جديد عن سلامة وجودة الغذاء بـ«طب بيطري الإسكندرية»

صرَّح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على برنامج تميز «سلامة وجودة الغذاء» بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية واعتماد لائحته الدراسية.وأضاف الكردي أنَّ البرنامج يهدف إلى إعداد خريج متميز في مجال سلامة وجودة الغذاء، وقادر على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال الحيوي، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.ومن جانبه أكد الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، أن البرنامج يساهم في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع، من الغذاء الصحي السليم والآمن، وبجودة عالية، لا سيما اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها، والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة وحماية صحة المواطنين من الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول أو تداول أو استهلاك الغذاء، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الأغذية عالية الجودة وماله من أثر إيجابي في زيادة الدخل القومي.