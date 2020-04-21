رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد برنامج جديد عن سلامة وجودة الغذاء بـ«طب بيطري الإسكندرية»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:20 ص
الدكتور عصام الكردي
الدكتور عصام الكردي
هبه عويضه
طباعة
صرَّح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على برنامج تميز «سلامة وجودة الغذاء» بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية واعتماد لائحته الدراسية.

وأضاف الكردي أنَّ البرنامج يهدف إلى إعداد خريج متميز في مجال سلامة وجودة الغذاء، وقادر على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال الحيوي، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، أن البرنامج يساهم في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع، من الغذاء الصحي السليم والآمن، وبجودة عالية، لا سيما اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها، والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة وحماية صحة المواطنين من الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول أو تداول أو استهلاك الغذاء، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الأغذية عالية الجودة وماله من أثر إيجابي في زيادة الدخل القومي.

موضوعات متعلقة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان