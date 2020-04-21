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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ ضد ممارسي الرذيلة في ظل كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:18 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة فى القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة، معربا عن أسفه الشديد لمثل هذه الوقائع الخطيرة التى تخالف كل التقاليد والاخلاق والقيم المصرية.

وطالب " زين الدين " فى بيان اليوم، بتوقيع أشد العقوبات على من يقومون بمثل هذه الأعمال التى تحض على الرذيلة، مؤكدا ضرورة تطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء خاصة فى ظل مواجهة جميع أجهزة الدولة والشعب المصرى العظيم الذى اثبت أمس أنه يقف صفا واحدا مع الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا من خلال التزامه ولأول مرة فى تاريخ مصر بعدم النزول من المنزل فى احتفالات شم النسيم.

أردف النائب أن "أمثال هؤلاء الذين يمارسون الرذيلة فى زمن كورونا يجب تطبيق قانون الطوارئ ضدهم لأن هذه الأعمال البغيضة تؤدى إلى انتشار الفيروس"، مطالبا بتطبيق نفس العقوبات ضد من يديرون هذا النادى الصحى لمخالفتهم لقرارات وتعليمات الدولة ليس بفتحه فقط ولكن لممارسة الرذيلة بداخله.

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