1111 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة.. والحصيلة 9125

قالت سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت مبدئيا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة.وقالت وزارة الصحة: إن أغلب الحالات لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهي الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا تواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا في حالات العدوى لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.وشهدت سنغافورة أعلى قفزة يومية على الإطلاق في حالات الإصابة أمس الإثنين، بعدما سجلت 1426 إصابة جديدة.