رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1111 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة.. والحصيلة 9125

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:16 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت مبدئيا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن أغلب الحالات لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهي الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا تواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا في حالات العدوى لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.

وشهدت سنغافورة أعلى قفزة يومية على الإطلاق في حالات الإصابة أمس الإثنين، بعدما سجلت 1426 إصابة جديدة.

موضوعات متعلقة

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان