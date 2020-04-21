النفط يقفز مرة أخرى إلى ما فوق الصفر

قفز سعر برميل النفط الأمريكي تسليم مايو، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ما فوق الصفر، وذلك عقب انهيار تاريخي في أسعاره منذ أمس الإثنين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن قبل ذلك أن بلاده تسعى لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون البلاد الاستراتيجي من النفط، بعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق، إلى سلبية، للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، وهو ما يثبط المشترين.ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض، بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي تسليم مايو 55.90 دولار، أو 306%، إلى ناقص سبعة وثلاثين دولارا للبرميل.كما تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من تسعة في المئة 9.2%، إلى 25.43 نحو خمسة وعشرين دولارا للبرميل.يذكر أن التراجعات التي شهدها الخام الأمريكي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليم مايو اليوم الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأمريكي لشهر يونيو تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.وحتى مع انهيار الأسعار فإنه ليس بمقدور المضاربين الاحتفاظ بما لديهم من عقود تسليم مايو، مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزونات.من جانبه، أوضح المستشار النفطي الدولي، الدكتور محمد سرور الصبان، أن أسواق النفط فيها فائض كبير بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأمريكية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة.وأضاف الصبان أن هذه الأجواء من التخمة في المعروض تترافق مع أن الولايات المتحدة تعاني مثلها مثل غيرها من دول العالم، من التدهور الشديد الذي حصل في الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد، وفقا لما نقلته العربية نت.كما اعتبر أن ما قام به تحالف أوبك بلس غير كاف لسحب الفائض من السوق النفطية، وكان من المفروض أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من أمريكا والنرويج وكندا والبرازيل إلا أنهم إلى الان لم يقوموا بذلك وبقيت الولايات المتحدة تتذرع بأن إنتاجها سينخفض بشكل تلقائي، مليوني دولار وهذا ليس تعهد وهو قائم على افتراض أن الأسعار الحالية للنفط الأمريكي ستستمر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام.