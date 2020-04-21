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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ70 مليون دولار.. مصر الأولى في الاستثمارات الناشئة بالشرق الأوسط وأفريقيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:11 ص
مصر
مصر
طارق عتمان
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أكد تقرير صادر عن مؤسسة "ماجنت" العالمية، المتخصصة فى الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال المخاطر، عن استحواذ مصر على المركز الأول فى حجم الاستثمار بالشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 70 مليون دولار،على الرغم من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الإقليمي.

وقال التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتوافر الكوادر البشرية المدربة وتعدد اللغات أدى إلى استحواذ مصر على هذه المرتبة، مشيرا إلى أن مصر كانت ثاني أكبر دولة بعد الإمارات استحواذا على المشروعات الناشئة خلال العام الماضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مصر لديها رؤية واضحة تجاه دعم المشروعات الناشئة وهناك تأكيدا من القيادة السياسية على دعم الشباب وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، موضحا أن مصر من أوائل الدول التى أطلقت برنامجا لاحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة.

وكانت"ماجنيت" العالمية، أصدرت تقريرا عام 2019 جاء فيه أن المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 شهدت نمو كبير ورقمًا قياسيًا بتسجيل 564 استثمارًا في شركات ناشئة في المنطقة، بقيمة اجمالية بلغت 704 مليون دولار، حيث زاد عدد الصفقات بنسبة 31% وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018 وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى تلتها مصر ثم السعودية.

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