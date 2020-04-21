الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار مكسيكي بالوصول العادل للقاح كورونا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ 193 قرارا قدمته المكسيك يطالب بإتاحة الوصول العادل للقاحات المستقبلية ضد فيروس (كورونا) المستجد، ويؤكد الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية.وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية، على موقعها الإلكتروني، أن القرار ينص على تأكيد الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية ودعمته الولايات المتحدة، ويتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس (كورونا) المستجد، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة الفيروس وتكثيف التنسيق المشترك، بما في ذلك مع القطاع الخاص.وأفادت بعثة المكسيك في الأمم المتحدة - في بيان - "العالم اجتمع معا تقريبا وتبنى القرار 74247 لضمان الوصول العالمي إلى الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا وقد تشرفت المكسيك بقيادة هذا الجهد إلى جانب 179 دولة راعية".وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح ضد هذا الوباء في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقا محموما مع الزمن للعثور على لقاح ناجع يوفر لها أرباحا طائلة.ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن "الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الوسائل الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية ضد كورونا".ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف "متاحا لجميع المحتاجين إليه، ولا سيما البلدان النامية".