موعد إعلان تفاصيل البحوث التطبيقية للتعليم الفندقي
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:28 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان تفاصيل البحوث التطبيقية، للتعليم الفندقي، اليوم أو غدا.
وقالت إنه من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7-15 يونيو 2020، أي أنه متاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقى وتسليمه
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http:portal.moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https:fanyeduc.yoo7.com
وقالت إنه من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7-15 يونيو 2020، أي أنه متاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقى وتسليمه
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http:portal.moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https:fanyeduc.yoo7.com