إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام فى 4 مايو

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي عن خططً لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءً من الرابع من مايو.وقال كونتي في منشور على "فيسبوك": "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورًا، ونبدأ صباح الغد.. لكن هذا سيكون قرارًا غير رشيد".وأضاف: "أنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".وتابع: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".