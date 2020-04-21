نجاة حاكم ولاية أفغانية من انفجار قنبلة

نجا حاكم ولاية خوست الأفغانية حليم فدائي اليوم الثلاثاء، من حادث انفجار قنبلة تم زرعها على جانب الطريق.وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن حاكم الولاية نجا دون إصابة حيث أسفر الانفجار عن إصابة خمسة أشخاص.خوست هي إحدى الولايات الـ34 في أفغانستان تقع شرقي البلاد، ومن المحافظات الأفغانية المضطربة التي شهدت معارك عنيفة نظرًا لكونها منطقة جبلية وعرة متأخمة مع باکستان.