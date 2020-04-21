الصحة العالمية: من غير الممكن تحديد مصدر كورونا حاليًا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.وقال تاكشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، إنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.لكنه قال، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين.