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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تمنع السفر الجماعي قبل احتفالات عيد الفطر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:03 ص
إندونيسيا
إندونيسيا
وكالات
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منعت إندونيسيا طقسًا سنويًا لمواطنين يسافرون بأعداد كبيرة إلى بلداتهم وقراهم قبل احتفالات عيد الفطر، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس جوكو ويدودو عن ذلك المنع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في جاكرتا اليوم الثلاثاء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن واحدًا من كل ثمانية إندونيسيين يتوجهون إلى بلداتهم قبل عيد الفطر.

وكان نحو 19.5 مليون شخص قد سافروا من مدن كبرى مثل جاكرتا خلال العام الماضي، حسب إحصاءات رسمية.

وسجلت إندونيسيا 6760 إصابة و590 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.

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