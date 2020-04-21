رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ترفع جزئيًا الحظر الوقائي ضد كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:00 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
استأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تطبيق السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، لإجراء تقليص جزئي لحظر التجوال الوقائي لمدة تصل 13 ساعة نهارًا باستثناء يومي الجمعة والسبت وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتدفق آلاف من الموظفين والعاملين في ساعات الصباح اليوم، وبنسبة 25% من إجمالي موظفي الدوائر الحكومية، إلى مكاتبهم لإنجاز الأعمال المهمة بعد انقطاع دام نحو 40 يومًا بسبب قرارات حكومية لتطبيق الحظر الوقائي ضد فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 82 عراقيًا فيما تجاوز حاجز الإصابات 1574 حالة.

ويأتي قرار الرفع الجزئي للحظر استنادًا إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق الأحد الماضي، لتحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي بمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر واحد.

وسمح البيان للعراقيين بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر، وبالحد الأدنى من العاملين والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرًا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع والاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح، ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات.

كما سمحت اللجنة "بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرًا، على ألا يتجاوز نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها على أربعة أشخاص، والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات".

وألزمت اللجنة الجميع بارتداء الكمامات خارج المنازل بدون استثناء، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

موضوعات متعلقة

20 إصابة بـ«كورونا» بين عناصر الجيش الأمريكى فى الكويت

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

21 مليون أمريكي شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربي كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان