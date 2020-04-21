العراق ترفع جزئيًا الحظر الوقائي ضد كورونا

استأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تطبيق السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، لإجراء تقليص جزئي لحظر التجوال الوقائي لمدة تصل 13 ساعة نهارًا باستثناء يومي الجمعة والسبت وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.وتدفق آلاف من الموظفين والعاملين في ساعات الصباح اليوم، وبنسبة 25% من إجمالي موظفي الدوائر الحكومية، إلى مكاتبهم لإنجاز الأعمال المهمة بعد انقطاع دام نحو 40 يومًا بسبب قرارات حكومية لتطبيق الحظر الوقائي ضد فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 82 عراقيًا فيما تجاوز حاجز الإصابات 1574 حالة.ويأتي قرار الرفع الجزئي للحظر استنادًا إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق الأحد الماضي، لتحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي بمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر واحد.وسمح البيان للعراقيين بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر، وبالحد الأدنى من العاملين والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرًا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع والاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح، ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات.كما سمحت اللجنة "بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرًا، على ألا يتجاوز نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها على أربعة أشخاص، والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات".وألزمت اللجنة الجميع بارتداء الكمامات خارج المنازل بدون استثناء، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.