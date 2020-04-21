القبض على الطالبة حنين حسام في «التحريض على الفسق»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط الطالبة حنين حسام؛ لاتهامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.كان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمر بإحالة "حنين"، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة، لاتهامها بممارسة سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.وقال الخشت، في بيان رسمي صادر عن الجامعة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.