21 مليون أمريكي شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربي كورونا

أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أمريكي شاهدوا العرض العالمي (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو "عالم واحد معا في المنزل" يوم السبت دعما لمن هم في الصفوف الأمامية للحرب على فيروس كورونا.وأشارت بيانات نيلسن إلى أن 26 شبكة تليفزيونية أمريكية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين وتضمن ظهورا ومشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم مثل تيلور سويفت وليدي جاجا ورولينج ستونز وأوبرا وينفري وبيونسيه.وأضافت أن 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة، ولم تتوفر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث.وجمع الحفل الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة جلوبال سيتزن أو «المواطن العالمي» غير الهادفة للربح نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.ولم يُطلب من الناس التبرع لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية والبقالة والتوصيل والنقل وغيرهم.وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة ست ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم مثل آسيا والشرق الأوسط.