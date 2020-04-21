مكتبة الإسكندرية تُطلق موقع حديقة الحيوان

أطلقت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موقع حديقة الحيوان على شبكة المعلومات الدولية، وتم تصميم وتطوير موقع حديقة الحيوان بالجيزة الإلكتروني نتيجة تعاون مثمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الزراعة؛ وذلك بغرض إتاحة معلومات مقتنيات حديقة الحيوان رقميًا للمستخدمين.ويُتيح الموقع لمستخدميه باللغتين العربية والإنجليزية التعرف على تاريخ حديقة الحيوان العريق، منذ أن كانت متصلة هي وحديقة الأورمان كجزء من سراي الجيزة التي جهزها الخديوي إسماعيل على هامش افتتاح قناة السويس، ويتيح كذلك معلومات وصورا عن جميع نباتات حديقة الحيوان التي يصل عمر معظمها إلى أكثر من 100 عام.كما يوضح الموقع الفعلي لكل نوع من الأشجار علي الخريطة المساحية الرقمية المعروضة، وأيضًا معلومات وصور عن جميع حيوانات الحديقة، مع عرض الموقع الفعلي لكل حيوان على الخريطة المساحية الرقمية المعروضة، بالإضافة إلى معلومات تاريخية عن المواقع الأثرية بحديقة الحيوان من جبلايات وممرات زلط وكوبري إيفل، مع عرض صور تفصيلية عن كل جبلاية بتكويناتها، وكل ممشي زلط، وصور كل التشكيلات الزخرفية في الممشي، وصور تفصيلية عن كوبري إيفل المعلق بداخل الحديقة.كما يُتيح الموقع خمسة مسارات مقترحة لزائري الحديقة تبعًا لمكان دخولهم من إحدي بوابات الحديقة الخمس، ويساعد الزائرين في تتبع أفضل مسار يتيح لهم رؤية أكبر قدر ممكن من حيوانات الحديقة دون السير العشوائي الذي يهدر الوقت ولا يتيح للزائر مشاهدة مقتنيات الحديقة، وبهذا لن يُحرَم محبو الحديقة من رؤيتها رقميا خلال أعياد الربيع في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.