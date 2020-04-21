الكويت: اشتراطات جديدة مشددة للسكن العمالي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الكويتية، تطبيق اشتراطات جديدة للسكن العمالي في البلاد، بناء على توجيهات وزارة الصحة الكويتية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة في ظل تسجيل عدد كبير من الحالات في المساكن العمالية.وقالت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بوزارة الشؤون الكويتية ايمان الانصاري – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – إن ادارة المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، تقوم بالتفتيش على المساكن العمالية؛ للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية للعمالة داخل مساكن العمال.وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة تتمثل في تعقيم السكن العمالي بالكامل بشكل يومي، وتوفير جهاز قياس حرارة، وإلزام مشرف السكن بقياس درجة حرارة جميع العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المسكن بشكل يومي، وتأمين كافة مستلزمات الوقاية الاحترازية من كمامات وقفازات ومعقمات ومنظفات للعمال القاطنين في المساكن، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليفها، ولا يجوز تحميلها على العامل، مشيرة إلى أنه تم دعوة جميع الشركات التي لديها مساكن عمالية، ومسجلة لدى الوزارة، لشرح كافة الاشتراطات الجديدة، وتوجيههم وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.وأكدت الأنصاري ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة في المسكن العمالي، مثل التباعد المكاني، وتقديم الطعام للعمال على مجموعات صغيرة متتالية، بحيث يمنع التجمع أثناء تناول الوجبات، فضلا عن ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة، وعدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية، وثمانية عمال في المساكن المؤقتة، مع حظر استخدام المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب، كغرف لإيواء العمال.وتابعت أنه من ضمن الاشتراطات أيضا، عدم سماح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة، وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات، وأن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وتتوافر بها الإضاءة الطبيعية، مع تزويدها بالإضاءة الاصطناعية الكافية، بالإضافة إلى ضرورة توفير غرف خاصة للطعام، بما يتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن، والتزام صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية، ومن بينها دواليب حفظ الملابس، وأسرّة مفردة، مع منع استخدام الأسرّة ذات الطابقين، وكذلك أجهزه تكييف مناسبة وبرادات المياه.ونوهت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بوزارة الشؤون الكويتية، إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الشركات، على أنه في حالة اكتشاف ارتفاع حرارة أي عامل، يتم عزله مباشرة في غرفة خاصة، والاتصال فورا على وزارة الصحة الكويتية للكشف عليه والتأكد من سلامته.