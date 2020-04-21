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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:44 ص
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة (ديلى ميرور) الأوغندية أن، الشرطة ألقت القبض على عضو معارض في البرلمان لتوزيعه الطعام على أبناء دائرته الانتخابية، خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ميتيانا على بعد 70 كيلومترا من العاصمة كامبالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية راشيل كاوالا إنه، أُلقى القبض على عضو البرلمان المستقل فرانسيس زاك في دائرته في ميتيانا لانتهاكه مرسومًا رئاسيا بشأن توزيع الطعام خلال عملية الإغلاق الحالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس يويرى موسيفينى قد مد الأسبوع الماضي الإغلاق في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 5 مايو المقبل، وتتضمن الإجراءات إغلاق الحدود، بما في ذلك مطار عنتيبي، أمام حركة السفر من الغروب حتى الفجر وفرض حظر تجول ووقف وسائل النقل العام.

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