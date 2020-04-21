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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
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أشارت دراسة حديثة إلى وجود رابط بين الوراثة التي تم تمريرها من الآباء إلى الأبناء، ومشكلات نفسية لدى الأطفال والمراهقين وقد تؤدي أيضا إلى الاكتئاب لدى البالغين.

وتوصل علماء جامعة كوينزلاند في أستراليا إلى هذه النتائج أثناء تحليل البيانات الجينية لأكثر من 42،000 طفل ومراهق من سبع مجموعات نموذجية في جميع أنحاء فنلندا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة.

وقال البروفيسور كريستل ميدلدورب إن الباحثين وجدوا أيضا رابطا مع ضعف وراثي أعلى للأرق والعصبية ومؤشر كتلة الجسم، مضيفا أنه "على النقيض من ذلك، تبين أن المشاركين في الدراسة الذين حصلوا على درجات وراثية أعلى من أجل التحصيل العلمي والرفاهية العاطفية قد قللوا من مشكلات الطفولة".

وتابع: "قمنا بحساب مستوى الضعف الجيني لدى الشخص من خلال جمع عدد جينات الخطر التي يعاني منها لاضطراب أو سمة معينة، ثم قمنا بإجراء تعديلات بناء على مستوى أهمية كل جين، ووجدنا أن العلاقة كانت متشابهة في الغالب عبر الأعمار".

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