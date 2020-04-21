الأنبا مكاريوس يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبو قرقاص، الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجيا لهم الخير من الله، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.وقال الأنبا مكاريوس في نص تهنئته: "أهنئكم بعيد القيامة المجيد، راجيا لكم الخير من الله، مقدرا لكم الظروف التى تمر بها البلاد".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم نهائيا.