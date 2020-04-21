ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى أكثر من 143 ألف

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 143 ألف بعد تسجيل 1785 إصابة جديدة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررًا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.