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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: استمرار تعليق الصلاة فى المسجدين الحرام والنبوى خلال رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن استمرار تعليق الصلاة في الحرمين خلال شهر رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السديس أنه "أكد استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة، كما أن صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين، سيتم اختصارها إلى خمس تسليمات، موضحا أن دعاء القنوت سيكون مختصرا ومركزا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء".

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي عن بعد لاستعراض الخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين في موسم رمضان.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري من جهته أن، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين وإتمام تقديم الخدمات الكاملة لهما.

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