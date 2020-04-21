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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكسفام: 50 مليون شخص مهددون بالمجاعة في غرب أفريقيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
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حذرت منظمة أوكسفام غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، من أن حوالي 50 مليون شخص في غرب أفريقيا معرضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات وباء "كوفيد 19" التي فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة.

وقالت المنظمة الإنسانية العالمية، وفقًا لقناة "فرانس 24" الفضائية إنه، استنادًا إلى تقديرات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 50 مليون في أغسطس، مقابل 17 مليونا في يونيو.

وأضافت أنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول المعنية فإن السكان المعرضين لخطر المجاعة، سواء أكانوا يقطنون في المدن أم في المناطق الريفية، يعانون من صعوبات متزايدة في الوصول إلى أسواق المواد الغذائية ويواجهون ارتفاعا مطردا في الأسعار وانخفاضا في وفرة بعض المواد الغذائية الأساسية، بسبب تدابير الإغلاق العام المفروضة للحد من تفشي الوباء وإغلاق الحدود وانعدام الأمن في بعض المناطق.

ولفتت أوكسفام إلى أنه، في البلدان التي تواجه أزمات إنسانية أصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة: في بوركينا فاسو والنيجر لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تصل إلى آلاف النازحين أو أن تغطي احتياجاتهم الغذائية، ما يجعل برامج المساعدات الطارئة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت أنه، مع بدء الموسم الزراعي، يواجه المنتجون والمزارعون أيضا صعوبات في الحصول على البذور والأسمدة العالية الجودة.

وتابعت:" يعاني الرعاة والمجتمعات التي تعتاش على رعي الماشية من صعوبات متزايدة في تأمين الرزق: أولا بسبب تداعيات التغير المناخي، وثانيًا بسبب إغلاق الحدود بين الدول أو حتى المناطق وما لذلك من تأثير سلبي على إيجاد مراعٍ، الأمر الذي يهدد بزيادة الصراعات بين الرعاة والمزارعين".

وتسهم الزراعة بنسبة 30.5% من اقتصاد غرب إفريقيا وهي أكبر مصدر للدخل والمعيشة لما بين 70% إلى 80% من السكان، وبخاصة للنساء.

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