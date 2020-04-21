الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.وفي السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 17 32شبين الكوم 16 32طنطا 16 31دمنهور 17 29الإسكندرية 16 29بلطيم 15 29مطروح 17 30السلوم 16 32سيوة 20 35بورسعيد 18 25دمياط 18 26الزقازيق 15 32الإسماعيلية 15 30السويس 17 31العريش 16 26رفح 16 25رأس سدر 19 27نخل 14 30نويبع 23 28طابا 18 30كاترين 14 25الطور 20 28شرم الشيخ 23 30الغردقة 22 31مرسى علم 22 31الفيوم 19 33بنى سويف 19 34المنيا 19 35أسيوط 20 35سوهاج 21 35قنا 22 35الأقصر 22 36أسوان 23 36أبوسمبل 21 36الوادى الجديد 20 35شلاتين 21 29ابو رماد 21 30حلايب 24 26رأس حدربة 24 25أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:الصغرى العظمىمكة المكرمة 23 36المدينة 19 32الرياض 18 28المنامة 24 27أبوظبى 25 32الدوحة 23 27الكويت 21 32دمشق 12 30بيروت 17 23عمان 18 28القدس 16 25غزة 17 23بغداد 22 36مسقط 27 32صنعاء 11 23الخرطوم 22 38طرابلس 16 23تونس 13 20الجزائر 12 18الرباط 10 18نواكشوط 18 32وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 07 16اسطنبول 08 12اسلام اباد 16 29نيودلهى 21 33جاكرتا 25 32بكين 04 15كوالالمبور 25 36طوكيو 09 19أثينا 11 20روما 12 19باريس 11 21مدريد 09 17برلين 06 17لندن 09 16مونتريال 05- 08موسكو 02 09نيويورك 01 16واشنطن 03 19