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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32
شبين الكوم 16 32
طنطا 16 31
دمنهور 17 29
الإسكندرية 16 29
بلطيم 15 29
مطروح 17 30
السلوم 16 32
سيوة 20 35
بورسعيد 18 25
دمياط 18 26
الزقازيق 15 32
الإسماعيلية 15 30
السويس 17 31
العريش 16 26
رفح 16 25
رأس سدر 19 27
نخل 14 30
نويبع 23 28
طابا 18 30
كاترين 14 25
الطور 20 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 33
بنى سويف 19 34
المنيا 19 35
أسيوط 20 35
سوهاج 21 35
قنا 22 35
الأقصر 22 36
أسوان 23 36
أبوسمبل 21 36
الوادى الجديد 20 35
شلاتين 21 29
ابو رماد 21 30
حلايب 24 26
رأس حدربة 24 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 36
المدينة 19 32
الرياض 18 28
المنامة 24 27
أبوظبى 25 32
الدوحة 23 27
الكويت 21 32
دمشق 12 30
بيروت 17 23
عمان 18 28
القدس 16 25
غزة 17 23
بغداد 22 36
مسقط 27 32
صنعاء 11 23
الخرطوم 22 38
طرابلس 16 23
تونس 13 20
الجزائر 12 18
الرباط 10 18
نواكشوط 18 32


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 16
اسطنبول 08 12
اسلام اباد 16 29
نيودلهى 21 33
جاكرتا 25 32
بكين 04 15
كوالالمبور 25 36
طوكيو 09 19
أثينا 11 20
روما 12 19
باريس 11 21
مدريد 09 17
برلين 06 17
لندن 09 16
مونتريال 05- 08
موسكو 02 09
نيويورك 01 16
واشنطن 03 19

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