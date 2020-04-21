السفارة الروسية فى التشيك تغير عنوانها بسبب اسم ميدان

تستخدم السفارة الروسية في "براغ" حاليا عنوانا آخر، احتجاجا على إعادة تسمية ميدان تقع فيه السفارة ليحمل اسم السياسي المعارض الروسي المقتول، بوريس نيمتسوف.وقدمت العاصمة التشيكية ميدان بوريس نيمتسوف كعنوان قبل شهرين، وذلك في الذكرى الخامسة لمقتل السياسي الروسي المعارض.وأبلغت البعثة الدبلوماسية لموسكو، وزارة الخارجية في براغ بأن عنوانها البريدي الرسمي الجديد هو "36 كورونوفانسي"، وهو العنوان السابق للإدارة القنصلية، حسبما تبين يوم الاثنين من دليل لوزارة الخارجية التشيكية.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا ساخاروفا انتقدت إعادة التسمية في مارس ووصفت ذلك بأنه "عبث" و"هراء"، وقالت إن الهدف من دعم المعارضة هو "حماقة" وتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.وقتل نائب رئيس الوزراء الروسي السابق نيمتسوف بالرصاص في موسكو بالقرب من الكرملين في 27 فبراير 2015، وحكم على المسلح بالسجن 20 عاما في عام 2017، ولا يزال الشخص الذي نفذ عملية القتل ودوافعه غير واضحين حتى الآن.