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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سأوقع قرارًا بتعليق الهجرة إلى البلاد مؤقتا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:32 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا يعلق فيه الهجرة بشكل مؤقت بالتزامن من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) عالميًا، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".

وجاء قرار ترامب بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة؛ لحماية الوظائف في ظل ما أسماه بالهجوم من العدو غير المرئي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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