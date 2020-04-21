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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المكسيك يدعو لوقف العنف فى ظل انتشار كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:19 ص
الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي
وكالات
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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، العصابات الإجرامية في البلاد إلى وقف العنف، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تشير تقارير إعلامية في المكسيك إلى أن أعضاء عصابات المخدرات وزعوا مؤخرا حزم مساعدات غذائية على المحتاجين في ظل تفشي الفيروس، لكن ذلك التفشي لم يعمل على وقف أعمال العنف في البلاد.

وقال لوبيز أوبرادور: "نهتم بأزمة فيروس كورونا، ولكن للأسف ما زلنا نواجه مشكلة القتل".

وأضاف الرئيس المكسيكي:" حتى في ظل هذا الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا فهم لا يستسلمون. لذلك لا تخبروني بأنكم توزعون الطعام. لا... سيكون من الأفضل وقف العنف".

وتابع الرئيس المكسيكي قائلا "هذه ليست مساعدة....سيكون من المفيد لو أنهم توقفوا عن إيذاء الاخرين".

ووفقًا للبيانات الأولية، يعد شهر مارس هو أكثر الشهور دموية خلال فترة الرئيس لوبيز أوبرادور، حيث فتحت السلطات الأمنية تحقيقات في 2585 جريمة قتل، أي ما يعادل 5ر83 جريمة في اليوم. ومع ذلك، يمكن أن يشمل كل تحقيق منفرد أكثر من ضحية.

وتعاني المكسيك من موجة عنف كبيرة منذ سنوات، حيث يرتبط ذلك بشكل كبير بالعصابات الضالعة في تهريب المخدرات وعمليات الخطف والابتزاز.

وتعاني المكسيك من أعمال عنف هائلة لسنوات، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى العصابات المنخرطة في أنشطة تجارة المخدرات والخطف والابتزاز.

وفي العام الماضي، تم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في هذا البلد الواقع في قارة أمريكا اللاتينية. ولم يتم حل معظم هذه الجرائم.

وأدت القيود الأخيرة المفروضة على تحركات المواطنين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في المكسيك، إذ يعمل الكثير من المكسيكيين في القطاع غير الرسمي.

وعن الصور التي انتشرت مؤخرا وتظهر عصابات مشتبه بها توزع الطعام، قال لوبيز أوبرادور: "هذا لن يساعد، ما يساعد هو ألا يقوموا بعد ذلك بإيذاء أي شخص".

في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على العفو عن أكثر من خمسة آلاف سجين.

وينطبق هذا العفو الصادر يوم الاثنين على الفقراء والسكان الأصليين ومن هم فوق سن الستين والنساء ممن لا يمثلون خطرا على المجتمع.

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