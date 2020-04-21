الصين تسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروسكورونا، وذلك انخفاض من 12 حالة في اليوم السابق، كما لم تسجل أي وفيات.وأضافت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونججيانج الحدودي بشمال شرق البلاد، وإصابة في إقليم قواجدونج الجنوبي.وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهرعليهم أعراض المرض، أمس، بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البرالرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.