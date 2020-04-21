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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:11 ص
إصابة جديدة بـكورونا
إصابة جديدة بـكورونا
وكالات
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس
كورونا، وذلك انخفاض من 12 حالة في اليوم السابق، كما لم تسجل أي وفيات.

وأضافت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونججيانج الحدودي بشمال شرق البلاد، وإصابة في إقليم قواجدونج الجنوبي.

وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهرعليهم أعراض المرض، أمس، بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر
الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

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