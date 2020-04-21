الصحة السودانية: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لم تُسجل وفيات، حسب التقارير الوبائية.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى ١٠٧ حالات، بينها ١٢ حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.