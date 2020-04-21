سعر برميل النفط الأمريكى تسليم مايو يقفز إلى ما فوق الصفر

قفز سعر برميل النفط الأمريكي تسليم مايو في الساعات الأولي، من صباح اليوم الثلاثاء، إلى ما فوق الصفر، بعد هبوط تاريخي إذ وصل إلى أقل من -38 دولارا، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وشهدت أسواق النفط يوما تاريخيا، أمس الاثنين، عندما انهارت أسعار الخام الأمريكي الخفيف إلى ما دون الصفر، في واقعة لم يسبق حدوثها من قبل وسيتذكرها العالم طويلًا، وهو ما يثير علامات استفهام عديدة عن كيفية حدوث ذلك والمتضررين منه.وبعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر، لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.