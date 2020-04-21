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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب «كورونا».. ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 94 منعزلة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتم الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، 94 عاما، اليوم الثلاثاء، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا ستحول دون إقامة احتفالات صاخبة بهذه المناسبة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عادة ما تقضي إليزابيث، أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء على العرش، عيد ميلادها في خصوصية دون الكثير من الاحتفالات العامة، لكن المناسبة ستمر دون صخب على نحو أكبر هذا العام بسبب تفشي الفيروس.

وجرت العادة أن تشهد بريطانيا مراسم تحية السلاح بمناسبة أعياد الميلاد الملكية والذكرى السنوية، حيث تُطلق طلقات فارغة من عدة مواقع في لندن، إلا أن الملكة استشعرت أن هذه المراسم لن تكون لائقة
هذا العام في ظل الظروف الحالية.

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن حوالي 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا المستجد توفوا في المستشفيات وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم.

ودخلت البلاد الأسبوع الرابع من العزل العام وهناك أوامر لمعظم الشركات بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم.

وتُرفع الأعلام فوق المباني الحكومية في العادة بمناسبة عيد ميلاد الملكة، لكن المسؤولين تلقوا تعليمات تفيد بأنه ليس مطلوبا من الجميع الترتيب لهذا الأمر العام الحالي.

وتقيم الملكة نفسها حاليا في قصر ويندسور غربي لندن برفقة زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاما.

وولدت إليزابيث في 21 أبريل عام 1926 وتولت العرش عام 1952 عندما كانت في سن 25 عاما، وفي سبتمبر 2015، تجاوزت جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا لتصبح أطول ملوك بريطانيا بقاء على
العرش.

وقال قصر بكنجهام، الشهر الماضي، إن عرضا عادة ما يقام في يونيو للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملكة لن يتم بشكلة التقليدي في ضوء القيود على التجمعات.

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