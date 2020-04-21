مكادى نحاس تقدم أولى حفلاتها الأونلاين بالتعاون مع أوبرا دبى

تقدم الفنانة الأردنية مكادي نحاس أول حفلاتها الغنائية الأونلاين، بالتعاون مع أوبرا دبي، في بث حي ومباشر عبر صفحة الأوبرا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في السادسة مساء الخميس المقبل.تأتي هذه الإطلالة ضمن مبادرة أوبرا دبي الفنية بتقديم جرعات موسيقية مكثفة ومختلفة المذاقات على مستوى العالم العربي لري عطش الجمهور لسماع الموسيقى الحية ومذاق الحفلات اللايف، وسط الأزمة العالمية التي يعيشها الجميع حاليًا، كما تقدم المبادرة رسالة توعية جماهيرية عبر الموسيقى حول أهمية البقاء في المنازل، والالتزام بالحجر الصحي لمواجهة تفشي وباء كورونا.وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال" غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.