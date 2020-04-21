رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أونتاريو الكندية: نخطط لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:17 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، إن المسئولين في المقاطعة يعملون على خطة للفتح التدريجي، مشيرا إلى أن القليل سيتم اتخاذه في كل مرة لضمان صحة وسلامة جميع سكان أونتاريو.

وأضاف فورد، في مؤتمره الصحفي اليومي، "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق والتوتر، ولكن بشأن ماذا؟ لانتظار بضعة أسابيع أخرى"، وتابع: "في نهاية المطاف علينا أن ندير الاقتصاد ببطء شديد وبطريقة منهجية ونتأكد من أننا نتشاور مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكن لا يمكننا فقط فتح بوابات الفيضان وفتح النظام بأكمله".

وأوضح رئيس الوزراء في المقاطعة الرئيسية في كندا أن أعضاء لجنة الوظائف والإنعاش يطورون إطارا لإعادة فتح "تدريجي وقياسي وآمن" للمقاطعة.

وقال: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نخطط للمستقبل.. يجب أن يتضمن هذا الإطار معايير صارمة ومعايير أساسية يجب الوفاء بها قبل رفع أو تخفيف القيود، سيتم إبلاغ هذا الإطار من خلال المراقبة المستمرة للاتجاهات، من خلال مشورة المسؤول الطبي لدينا، ومجتمع الأعمال لدينا وشركائنا في البلدية".

وأصدرت المقاطعة اليوم أرقام نماذج جديدة رسمت صورة أكثر تفاؤلا بكثير من التوقعات التي تم إصدارها سابقًا.

وتشير النماذج الجديدة إلى أنه من المرجح أن تشهد المقاطعة 20 ألف حالة فقط من فيروس "كورونا" خلال الموجة الأولى من الوباء، أي أقل 60 ألف حالة مما كان متوقعا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فورد: "لقد تجنبنا حتى الآن أسوأ السيناريوهات التي كنا نخشاها جميعا، لكننا لم نخرج من الأزمة بعد، لانزال بعيدين عن ذلك".

موضوعات متعلقة

الجيش السوري يحبط عدوانا إسرائيليا على تدمر

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

20 إصابة بـ«كورونا» بين عناصر الجيش الأمريكى فى الكويت

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رئيس جنوب أفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مكادى نحاس تقدم أولى حفلاتها الأونلاين بالتعاون مع أوبرا دبى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان